Сегодня уже никого не удивишь возможностью вернуть часть денег за свои покупки. Клиенты привыкли к заманчивым предложениям банков и магазинов. Но их количество и разнообразие приводит к проблеме выбора подходящего варианта. Мы подобрали для вас несколько интересных карт с кешбэком в супермаркетах.
Задумались об отпуске и хотите купить недорогие авиабилеты? А вы знали, что карты некоторых банков позволяют хорошо сэкономить при подготовке к путешествию? Что это за карты, как купить билеты на самолет с кешбэком и какие предложения для путешественников есть у банков — расскажем в нашей статье.
Тинькофф Банк предлагает своим клиентам много дополнительных услуг, среди них — сервис оплаты штрафов ГИБДД. Если вы не знали об этой опции, мы расскажем в нашей статье, как оплатить текущий штраф и просроченные задолженности с помощью сайта банка или в мобильном приложении.
Если у вас еще сохранилась сберегательная книжка, на ней открыт счет и вы не знаете, как оперативно переводить деньги на карту Сбербанка, наша статья вам поможет. Мы расскажем как легко перевести деньги со сберкнижки на банковскую карту и какие для этого есть способы.
Как оплатить банковской картой мобильную связь, знают все. Но если понадобилась обратная услуга — перевести деньги с баланса телефона на карту? Зачем нужна такая операция и как ею пользоваться, рассмотрим в нашей статье на примере карт с платежной системой «Мир».
С помощью банкоматов можно вносить и снимать наличные, оплачивать услуги и проводить платежи. Но что делать, если рядом не оказалось терминала вашего банка? Из нашей статьи вы узнаете о способах пополнения баланса банковских карт для клиентов ВТБ и как пополнить карту в банкоматах банков-партнеров.