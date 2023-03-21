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    Пишем о самом интересном
    Карты с самым выгодным кешбэком на покупки в супермаркетах

    Сегодня уже никого не удивишь возможностью вернуть часть денег за свои покупки. Клиенты привыкли к заманчивым предложениям банков и магазинов. Но их количество и разнообразие приводит к проблеме выбора подходящего варианта. Мы подобрали для вас несколько интересных карт с кешбэком в супермаркетах.

    Лукин Андрей
    21.03.2023
    3
    0
    Карты с кешбэком на авиабилеты

    Задумались об отпуске и хотите купить недорогие авиабилеты? А вы знали, что карты некоторых банков позволяют хорошо сэкономить при подготовке к путешествию? Что это за карты, как купить билеты на самолет с кешбэком и какие предложения для путешественников есть у банков — расскажем в нашей статье.

    Лукин Андрей
    15.03.2023
    40
    0
    Оплата штрафа через Тинькофф банк

    Тинькофф Банк предлагает своим клиентам много дополнительных услуг, среди них — сервис оплаты штрафов ГИБДД. Если вы не знали об этой опции, мы расскажем в нашей статье, как оплатить текущий штраф и просроченные задолженности с помощью сайта банка или в мобильном приложении.

    Лукин Андрей
    14.03.2023
    31
    0
    Как со Сберкнижки перевести деньги на карту?

    Если у вас еще сохранилась сберегательная книжка, на ней открыт счет и вы не знаете, как оперативно переводить деньги на карту Сбербанка, наша статья вам поможет. Мы расскажем как легко перевести деньги со сберкнижки на банковскую карту и какие для этого есть способы.

    Лукин Андрей
    13.03.2023
    27
    0
    Как перевести деньги с телефона на карту Мир?

    Как оплатить банковской картой мобильную связь, знают все. Но если понадобилась обратная услуга — перевести деньги с баланса телефона на карту? Зачем нужна такая операция и как ею пользоваться, рассмотрим в нашей статье на примере карт с платежной системой «Мир».

    Лукин Андрей
    13.03.2023
    32
    0
    Положить деньги на карту ВТБ через банкомат

    С помощью банкоматов можно вносить и снимать наличные, оплачивать услуги и проводить платежи. Но что делать, если рядом не оказалось терминала вашего банка? Из нашей статьи вы узнаете о способах пополнения баланса банковских карт для клиентов ВТБ и как пополнить карту в банкоматах банков-партнеров.

    Лукин Андрей
    10.03.2023
    27
    0
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