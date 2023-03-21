Как со Сберкнижки перевести деньги на карту?

Если у вас еще сохранилась сберегательная книжка, на ней открыт счет и вы не знаете, как оперативно переводить деньги на карту Сбербанка, наша статья вам поможет. Мы расскажем как легко перевести деньги со сберкнижки на банковскую карту и какие для этого есть способы.